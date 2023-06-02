Конгрес США запобіг історичному дефолту

Сенат США у четвер ухвалив двопартійний закон, підтриманий президентом Джо Байденом, який скасовує стелю держборгу в розмірі 31,4 трильйона доларів, що дозволило уникнути першого в історії дефолту. Про це, з посиланням на Reuters, повідомляє Економічна правда.

Сенат проголосував 63-36 за схвалення законопроєкту, який був прийнятий в середу Палатою представників.

Міністерство фінансів попереджало, що не зможе оплатити всі свої рахунки 5 червня, якщо Конгрес не прийме рішення до того часу.

"Сьогодні ми уникаємо дефолту" , - заявив у четвер лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, проводячи законопроєкт через свою палату, що складається з 100 членів.

Байден похвалив своєчасні дії Конгресу.

"Ця двопартійна угода є великою перемогою для нашої економіки та американського народу" , - сказав президент-демократ у своїй заяві, додавши, що він підпише її якнайшвидше. Він сказав, що зробить додаткову заяву в п'ятницю о 19:00 за східним часом (23:00 за Гринвічем).

Перед остаточним голосуванням сенатори розглянули майже десяток поправок, відхиливши їх усі під час нічного засідання напередодні понеділкового дедлайну.

Цей закон призупиняє дію встановленого законом ліміту федеральних запозичень до 1 січня 2025 року. На відміну від більшості інших розвинених країн, Сполучені Штати обмежують суму боргу, яку може запозичити уряд, незалежно від будь-яких витрат, виділених законодавчим органом.