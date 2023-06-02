В контрнаступлении ВСУ решающую роль сыграют танки - генерал Милли

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил важное значение танков для будущего контрнаступления Украины. Об этом он сказал журналистам во время визита во Францию, сообщает Украинская правда.

По словам американского генерала, танки обеспечат решающую огневую мощь в контрнаступлении украинских Сил обороны.

"Танки очень важны как для обороны, так и для наступления. Модернизированные современные танки, соответствующее обучение на них, умение их использовать станут фундаментальным компонентом для успеха Украины" , – заявил Милли.

Он отметил, что когда начнется контрнаступление, танки будут действовать вместе с артиллерией, пехотой и другими наземными силами.

В то же время Милли подчеркнул, что вопрос поставки истребителей F-16 является долгосрочным планом по оснащению Украины.