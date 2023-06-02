У контрнаступі ЗСУ вирішальну роль відіграють танки - генерал Міллі

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі наголосив на важливому значенні танків для майбутнього контрнаступу України. Про це він сказав журналістам під час візиту до Франції, повідомляє Українська правда.

За словами американського генерала, танки забезпечать вирішальну вогневу міць у контрнаступі українських сил оборони.

"Танки дуже важливі як для оборони, так і для наступу. Модернізовані сучасні танки, відповідне навчання на них, вміння їх використовувати стануть фундаментальним компонентом для успіху України" , - заявив Міллі.

Він зазначив, що коли почнеться контрнаступ, танки діятимуть разом із артилерією, піхотою та іншими наземними силами.

Водночас Міллі наголосив, що питання постачання винищувачів F-16 є довгостроковим планом щодо оснащення України.