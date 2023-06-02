Зеленский о контрнаступлении: Это не кино, трудно сказать, как вы увидите его

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что результатом контрнаступления должно быть освобождение украинских территорий, и когда оно будет происходить, это будет ощутимо, сообщает Украинская правда.

Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аланом Карисом.

"Это не кино, мне сложно сказать, как вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела Россия, и не только увидела, а почувствовала. А особенно мы говорим о тех войсках, которые оккупировали нашу территорию. Деоккупация наших территорий - это и есть результат контрнаступления. Когда это будет происходить, вы поймете, что оно происходит" , — сказал президент.

Зеленский также отметил, что из-за войны Украина пока не может быть членом НАТО. В то же время в гарантиях безопасности для Украины должно быть четко указано, что они будут действовать до вступления страны в НАТО.