Силы спецопераций просили ГУР разрешить Трубицину уехать за границу

Инициатором выезда за границу обвиняемого в коррупции депутата Киевсовета Владислава Трубицына были Силы специальных операций Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в комментарии ССО журналистам проекта "Схемы", сообщает Радио Свобода.

В ССО рассказали, что в январе 2023 действительно просили начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова содействовать выезду Трубицына и еще 4 лицам как волонтерам для обеспечения ССО "специальным оборудованием". Само письмо за подписью ГУР помогло Трубицину выехать в мае в направлении Польши, с тех пор оно не появляется на судебные заседания и не выходит на связь.

В ССО добавили, что "крайне негативно" относятся к тому, что "это лицо воспользовалось таким поводом во время войны в своих личных целях и не вернулось в Украину для выполнения процессуальных обязанностей в суде".

"Вышеупомянутое обращение действительно было инициировано командованием Сил специальных операций в январе 2023 года. Цель этого обращения – выезд за границу Владислава Трубицына как представителя благотворительного фонда "Рідна Оболонь" и еще четырех человек, тоже от этого фонда.

Выезд нуждался в выполнении им и группой лиц специальной задачи по обеспечению ССО специальным оборудованием. К сожалению, характер задачи не может быть раскрыт, поскольку содержит данные, составляющие служебную тайну" , – отметил спикер ССО Александр Кондратенко.

"Схемы" попросили ССО ВСУ предоставить копию их ходатайства в ГУР о содействии выезду за границу депутата Трубицына, аналогичный запрос отправили и в ГУР, но ответа пока не получили. В то же время, этот документ журналистам удалось получить от своих источников в оборонных структурах, с закрытой частью информации, содержащей персональные данные.

Фото: "Схемы" / Радио Свобода

В письме, датированном 20 января 2023 года, командующий ССО ВСУ Виктор Хоренко обращается на имя Буданова с просьбой о содействии выезда пяти человек, "являющихся волонтерами", среди них – Владислав Трубицын. Указывается период выезда – с 28 января по 25 мая 2023 года. Как сообщали "Схемы", в этот период депутат пересек границу на выезд только раз и не вернулся – выехал через пункт пропуска "Рава-Русская" вечером 13 мая.

Спикер ССО прокомментировал, почему выезд был разрешен на столь длительный период – на четыре месяца.

"Почему так? Потому что там было, кроме Трубицына, еще четыре человека. Каждое из этих лиц выезжало, скажем так, в разные промежутки времени, поэтому нас попросили, чтобы мы сделали один общий документ на всех", — объяснил Александр Киндратенко.

По его словам, во время обращения ССО в ГУР Владислав Трубицын был предупрежден о правилах пересечения государственной границы, возвращении и ответственности в случае совершения им неправомерных действий и добавили, что на момент обращения, когда командование ССО обращалось в ГУР за содействием, никаких ограничений по пересечению границы Владиславом Трубицыным не было.

"Иначе бы Государственная пограничная служба не позволила этому лицу пересечь границу" , – сообщил спикер.

Также в ССО прокомментировали тот факт, что, выехав за инициированным ими разрешением, обвиняемый во взяточничестве депутат наконец не вернулся в Украину и перестал выходить на связь.

"Мы способствовали выезду за границу ради благих целей, а именно обеспечение подразделений ССО всем необходимым для борьбы с врагом. Мы крайне негативно относимся к тому, что этот человек воспользовался таким поводом во время войны в своих личных целях и не вернулся в Украину для выполнения процессуальных обязанностей в суде" , – добавил Кондратенко.

На вопрос о том, почему ССО на этот раз не обратились в Госпогранслужбу напрямую самостоятельно, а привлекали ГУР, пресс-секретарь ответил следующее:

"Почему мы сами не можем обратиться – ну, вопрос действительно такой простой, вернее ответ простой. Потому что процедурно сотрудничество ГУР и ГНСУ быстрее и лучше налажено, чем ССО. То есть мы обратились в ГУР, потому что процедурно это у них гораздо быстрее и проще ".

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