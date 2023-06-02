Маск может переименовать соцсеть Twitter в Х

﻿Владелец соцсети Twitter Илон Маск может переименовать ее в Х в рамках ребрендинга, сообщает Новое время.

Об этом Маск заявил в интервью The Babylon Bee.

По словам Маска, по сравнению со старым Twitter платформа X будет иметь гораздо более широкий спектр длинных текстов, видео, обмена сообщениями и финансовых услуг.

"Twitter, я думаю, не подходит для этого" , — отметил собственник соцсети.

В реплаях к твиту T (w)itter Daily News миллиардер подтвердил, что это правда.

"Я верю в описательный брендинг. В то время как X может означать что угодно" , — добавил миллиардер в интервью.

В апреле этого года Twitter перестал существовать как компания — она слилась с компанией X Corp, зарегистрированной в Неваде.

Ежедневный доход Twitter снизился на 40% по сравнению с прошлым годом. Более 500 рекламодателей приостановили работу с социальной сетью после того, как миллиардер Илон Маск приобрел и возглавил ее в октябре прошлого года.