Маск може перейменувати соцмережу Twitter на Х

﻿Власник соцмережі Twitter Ілон Маск може перейменувати її на Х у рамках ребрендингу, повідомляє Новое время.

Про це Маск заявив в інтерв'ю The Babylon Bee.

За словами Маска, порівняно зі старим Twitter платформа X матиме набагато ширший спектр довгих текстів, відео, обміну повідомленнями та фінансових послуг.

"Twitter, я думаю, не підходить для цього" , — зазначив власник соцмережі.

У реплаях до твіту T (w)itter Daily News мільярдер підтвердив, що це правда.

"Я вірю в описовий брендинг. У той час як X може означати що завгодно" , — додав мільярдер в інтерв'ю.

У квітні цього року Twitter перестав існувати як компанія — вона злилася з компанією X Corp, зареєстрованою в Неваді.

Щоденний дохід Twitter знизився на 40% порівняно з минулим роком. Понад 500 рекламодавців призупинили роботу з соціальною мережею після того, як мільярдер Ілон Маск придбав і очолив її в жовтні минулого року.