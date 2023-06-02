Возле Мелитополя взорвали авто с четырьмя коллаборационистами – Федоров

В оккупированной Михайловке в Запорожье взорвали авто с четырьмя коллаборационистами, по предварительной информации там погиб владелец кафе "Гетман", который угощал оккупантов, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Коллаборационистам и оккупантам Михайловки точно не до спокойного вечера пятницы. Собирались отдохнуть в местном кафе, зато немного не добрались - авто с четырьмя сторонниками Кремля взлетело в воздух прямо возле пункта назначения.

По предварительной информации среди них был и бизнесмен местного разлива Давидюк - владелец кафе "Гетьман", который гостеприимно кормил рашистов" , — сообщил он.

Федоров добавил, что сейчас уточняется информация о погибших и раненых оккупантов и коллаборационистов.