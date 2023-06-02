Біля Мелітополя підірвали авто з чотирма колаборантами – Федоров

В окупованій Михайлівці на Запоріжжі підірвали авто із чотирма колаборантами, за попередньою інформацією там загинув власник кафе "Гетьман", який частував окупантів, повідомляє Українська правда.

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Колаборантам і окупантам Михайлівки точно не до спокійного вечора п’ятниці. Збиралися відпочити у місцевому кафе, натомість трохи не дістались - авто з чотирма прихильниками Кремля злетіло в повітря прямо біля пункту призначення.

За попередньою інформацією серед них був і бізнесмен місцевого розливу Давидюк - власник кафе "Гетьман", який гостинно годував рашистів" , — повідомив він.

Федоров додав, що наразі уточнюється інформація щодо загиблих і поранених окупантів і колаборантів.