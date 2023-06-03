ВСУ уничтожили еще 560 оккупантов и десяток танков — Генштаб о потерях врага

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 560 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия потеряла более 209 тысяч живой силы, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06.23 ориентировочно составили: