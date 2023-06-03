ВСУ уничтожили еще 560 оккупантов и десяток танков — Генштаб о потерях врага
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 560 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия потеряла более 209 тысяч живой силы, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 209 470 (+560) человек ликвидировано;
- танков - 3829 (+10) ед.;
- боевых бронированных машин - 7502 (+12) ед.;
- артиллерийских систем - 3533 (+32) ед.;
- РСЗО - 582 (+7) ед.;
- средств ПВО - 342 (+7) ед.;
- самолетов - 313 (+0) ед.;
- вертолетов - 298 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3165 (+28) ед.;
- крылатые ракеты - 1132 (+15) ед.;
- корабли/катера - 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 6289 (+22) ед.;
- специальной техники - 475 (+10) ед.;