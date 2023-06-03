ЗСУ знищили ще 560 окупантів та десяток танків — Генштаб про втрати ворога

Минулої доби українські військові ліквідували ще 560 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення на територію України Росія втратила понад 209 тисяч живої сили, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Про це заявили в Генеральному штабі Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.23 орієнтовно склали: