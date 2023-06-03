ЗСУ знищили ще 560 окупантів та десяток танків — Генштаб про втрати ворога
Минулої доби українські військові ліквідували ще 560 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення на територію України Росія втратила понад 209 тисяч живої сили, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Про це заявили в Генеральному штабі Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 209 470 (+560) осіб ліквідовано;
- танків - 3829 (+10) од.;
- бойових броньованих машин - 7502 (+12) од.;
- артилерійських систем - 3533 (+32) од.;
- РСЗВ - 582 (+7) од.;
- засоби ППО - 342 (+7) од.;
- літаків - 313 (+0) од.;
- гелікоптерів - 298 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3165 (+28) од.;
- крилаті ракети - 1132 (+15) од.;
- кораблі/катери - 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6289 (+22) од.;
- спеціальна техніка - 475 (+10) од.;