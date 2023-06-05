РФ снова сократит добычу нефти в 2024 году

Квота РФ добычи нефти в рамках договоренностей в формате ОПЕК+ снизится в 2024 году на 650 тысяч баррелей в сутки, что было согласовано на встрече представителей стран организации в австрийской столице Вене.﻿ Об этом, со ссылкой на российскую службу Радио "Свобода", пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

В то же время вице-премьер РФ Александр Новак заявляет, что страна не отказывается от добровольного обязательства добывать на полмиллиона баррелей нефти в день меньше, чем предусмотрено квотой.

На текущий год российская квота составляет 10,478 млн баррелей в сутки, а в 2024 году она снизится до 9,828 млн. Учитывая добровольное сокращение, речь идет о снижении добычи до 9,328 млн в следующем году.

Квота Саудовской Аравии останется неизменной в 2024-м (10,478 млн баррелей).

Общие решения стран ОПЕК+

Страны ОПЕК+ в ходе встречи в Вене в субботу договорились снизить в следующем году уровень добычи нефти примерно на 1,5 млн баррелей в сутки. Это - не учитывая добровольных обязательств по сокращению, что будет на себя отдельные государства.

Такие сокращения призваны остановить падение цен на нефть на мировом рынке. Эр-Рияд с целью добиться роста цен, в месяц снизит свой уровень добычи на 1 миллион баррелей в сутки.

Отметим, что перед этим The Wall Street Journal сообщало со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия недовольна действиями РФ в сфере добычи нефти, и упрекает Москву в несоблюдении взятых на себя в рамках ОПЕК+ обязательств по сокращению объемов добычи нефти.

По данным журналистов, в Эр-Рияде считают, что Россия продолжает поставлять на мировой рынок больше сырой нефти, чем было согласовано. Вследствие этого происходит стагнация цен на нефть, при этом Саудовская Аравия желает, чтобы они росли.

Добыча нефти в РФ

Ранее в мае в СМИ писали о том, что морской эксперт нефти из РФ рос шестую неделю подряд, несмотря на заявления Москвы о сокращении добычи.

В то же время экспорт российской нефти в Индию достиг рекордного суточного максимума месяцем ранее - в апреле.

Это происходит после того, как страны Европы ввели эмбарго на импорт морской нефти с территории РФ в декабре 2022 года.