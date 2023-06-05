РФ знову скоротить видобуток нафти в 2024 році

Квота РФ видобутку нафти в рамках домовленостей у форматі ОПЕК+ знизиться у 2024 році на 650 тисяч барелів за добу, що було погоджено на зустрічі представників країн організації в австрійській столиці Відні.﻿ Про це, з посиланням на російську службу Радіо "Свобода", пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Разом з тим віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявляє, що країна не відмовляється від добровільного зобов'язання видобувати на півмільйона барелів нафти на день менше, ніж передбачено квотою.

На поточний рік російська квота становить 10,478 млн барелів на добу, а в 2024 році вона знизиться до 9,828 млн. Враховуючи добровільне скорочення, йдеться про зниження видобутку до 9,328 млн наступного року.

Квота Саудівської Аравії залишиться незмінною 2024-го (10,478 млн барелів).

Загальні рішення країн ОПЕК+

Країни ОПЕК+ під час зустрічі у Відні в суботу домовилися знизити наступного року рівень видобутку нафти приблизно на 1,5 млн барелів на добу. Це - не враховуючи добровільних зобов'язань щодо скорочення, що буде на себе окремі держави.

Такі скорочення покликані зупинити зниження цін на нафту на світовому ринку. Ер-Ріяд з метою добитися зростання цін на місяць знизить свій рівень видобутку на 1 мільйон барелів на добу.

Зазначимо, що перед цим The Wall Street Journal повідомляло з посиланням на джерела, що Саудівська Аравія незадоволена діями РФ у сфері видобутку нафти, і дорікає Москві недотримання взятих на себе в рамках ОПЕК+ зобов'язань щодо скорочення обсягів видобутку нафти.

За даними журналістів, в Ер-Ріяді вважають, що Росія продовжує постачати на світовий ринок більше сирої нафти, ніж було погоджено. Внаслідок цього відбувається стагнація цін на нафту, при цьому Саудівська Аравія бажає, щоб ті росли.

Видобуток нафти у РФ

Раніше у травні у ЗМІ писали про те, що морський експерт нафти з РФ зростав шостий тиждень поспіль, незважаючи на заяви Москви про скорочення видобутку.

Водночас експорт російської нафти до Індії досяг рекордного добового максимуму місяцем раніше - у квітні.

Це відбувається після того, як країни Європи запровадили ембарго на імпорт морської нафти з території РФ у грудні 2022 року.