Ситуация с укрытиями в Киеве критическая − Камышин

Министр стратегической промышленности Александр Камышин заявил﻿, что ситуация с бомбоубежищами в столице − критическая, потому что половина из проверенных укрытий не готова принимать людей.

"Подвели итоги 2-го дня работы комиссии по ревизии укрытий Киева. На данный момент проверена уже треть укрытий города. Ситуация остается критической: половина проверенных укрытий не готова" , - заявил Камышин.

Министр опубликовал данные, что проверили уже 1 849 бомбоубежищ. Из них 596 объектов (32%) − не готовы к использованию, еще 242 (13%) не смогли открыть.

ИНФОГРАФИКА ИЗ TELEGRAM КАМЫШИНА

Кличко сообщил, что по состоянию на 7 утра 5 июня проверили более 1600 укрытий, и установили, что 590 из них (или 37%) находятся в неудовлетворительном состоянии.

Мэр также обнародовал данные о состоянии и доступности бомбоубежищ в разных районах.

ИНФОГРАФИКА ИЗ TELEGRAM КЛИЧКО

Кличко напомнил, что в прошлом и этом году районам в целом выделили 1,2 млрд грн на обустройство укрытий, и добавил, что проверка продолжается.

ИНФОГРАФИКА ИЗ TELEGRAM КЛИЧКО