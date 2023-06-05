Ситуація з укриттями у Києві критична − Камишин
Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишин заявив, що ситуація з бомбосховищами у столиці є критичною, тому що половина з перевірених укриттів не готова приймати людей.
"Підвели підсумки 2-го дня роботи комісії з ревізії укриттів Києва. На даний момент перевірено вже третину укриттів міста. Ситуація залишається критичною: половина перевірених укриттів не готова" , - заявив Камишин.
Міністр опублікував дані, що перевірили вже 1849 бомбосховищ. З них 596 об'єктів (32%) не готові до використання, ще 242 (13%) не змогли відкрити.
Кличко повідомив, що станом на 7 ранку 5 червня перевірили понад 1600 укриттів і встановили, що 590 з них (або 37%) перебувають у незадовільному стані.
Мер також оприлюднив дані про стан та доступність бомбосховищ у різних районах.
Кличко нагадав, що минулого і цього року районам загалом виділили 1,2 млрд грн на облаштування укриттів і додав, що перевірка триває.
"Звертаю увагу голів районних держадміністрацій: за результатами перевірки щодо голів районів з найгіршими показниками будуть подальші звернення до президента щодо кадрових рішень" , - попередив столичний голова.