Тысячи укрытий в Украине оказались непригодными или закрытыми

По всей Украине на утро 5 июня обследовали 50 тысяч 195 укрытий, среди них более десяти тысяч оказались непригодными для использования.﻿ Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, сообщает Деловая столица.

По данным МВД, из этого количества 11 тысяч 644 укрытия (23% от проверенных) оказались непригодными для использования. Кроме того, еще 4 тысячи 679 укрытий (9%) оказались закрытыми.

В Киеве обследовано уже 2 тысячи 156 укрытий (48%).

Напомним, во время воздушной тревоги ночью 1 июня люди в Деснянском районе Киева пошли к укрытию, расположенному в местной поликлинике. На видео, которое опубликовало "Суспільне", очевидцы говорят, что укрытие оказалось закрытым, люди должны были стоять у входа.

В результате российского обстрела погибли три человека.

Служба безопасности Украины, прокуратура и Нацполиция проводят расследование по делу о гибели людей у закрытого укрытия.

Прокуратура открыла два дела: по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), и по факту служебной халатности со стороны должностных лиц медицинского учреждения, что привело к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

В полиции подтвердили, что дверь в бомбоубежище была закрыта. Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук заверил, что укрытия в Киеве должны быть открыты постоянно.