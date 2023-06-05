Тисячі украиттів в Україні виявилися непридатними або закритими

По всій Україні станом на ранок 5 червня обстежили 50 тисяч 195 укриттів, серед них більше десяти тисяч виявилися непридатними для використання﻿. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, повідомляє Ділова столиця.

За даними МВС, із цієї кількості 11 тисяч 644 укриття (23% від перевірених) виявилися непридатними для використання. Крім того, ще 4 тисячі 679 укриттів (9%) виявилися закритими.

У Києві обстежено вже 2 тисячі 156 укриттів (48%).

Нагадаємо, під час повітряної тривоги вночі 1 червня люди в Деснянському районі Києва пішли до укриття, розташованого в місцевій поліклініці. На відео, яке опублікувало "Суспільне", очевидці кажуть, що укриття виявилося зачиненим, люди мусили стояти біля входу.

Унаслідок російського обстрілу загинули троє людей.

Служба безпеки України, прокуратура та Нацполіція проводять розслідування у справі про загибель людей біля зачиненого укриття.

Прокуратура відкрила дві справи: за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), та за фактом службової недбалості з боку посадових осіб медичного закладу, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

У поліції підтвердили, що двері до бомбосховища були зачинені. Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук запевнив, що укриття в Києві тепер мають бути відчинені постійно.