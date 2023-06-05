В Раде предлагают повысить ставки акциза на топливо с 1 июля

Новые ставки акцизного налога на топливо могут существенно вырасти в Украине уже с 1 июля. Об этом говорится в законопроекте №9348, текст которого появился на сайте Верховной Рады.

Как отмечается в пояснительной записке, на сегодня значительно более низкая ставка акцизного налога на сжиженный газ делает этот продукт гораздо более привлекательным для потребителя по сравнению с бензином. В свою очередь, на сегодня рынок сжиженного газа является импортозависимым.

В то же время имеющиеся нефтеперерабатывающие мощности Украины способны обеспечивать внутренний рынок бензинов в полном объеме.

В этой связи законопроектом предлагается выровнять перекос между ставками акцизного налога между бензином, дизтопливом и импортозависимым сжиженным газом.

Выравнивание должно произойти путем повышения ставок.

Проектом предлагается установить следующие ставки акцизного налога:

для бензинов - 175 евро за 1000 литров,

дизельное топливо - 175 евро за 1000 литров,

газ сжиженный - 129,5 евро за 1000 литров.

Как рассчитывает автор законопроекта, член парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Марьян Заблоцкий, такие ставки попутно обеспечат поступления в государственный бюджет в размере 6,4 млрд грн ежемесячно, что на 1,2 млрд грн больше по сравнению со ставками действующей редакции Налогового кодекса.

Напомним, начиная с 30 сентября 2022 года временно, на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, но не дольше чем до 1 июля 2023 года, введены следующие ставки акцизного налога:

на бензины моторные, тяжелые дистилляты - 100,00 евро за 1000 литров;

на биодизель и его смеси, а также на топливо моторное альтернативное - 100,00 евро за 1000 литров,

на сжиженный газ, бутан, изобутан - 52 евро за 1000 литров.

Кроме того, на сегодняшний день действуют изменения относительно налога на добавленную стоимость. Законом была установлена ставка НДС в размере 7 % на операции по ввозу на таможенную территорию Украины и операции по поставке на таможенной территории Украины отдельных видов горючего и нефтепродуктов. Срок действия указанной ставки НДС (7 %) ограничен периодом действия военного положения, но не дольше чем до 1 июля 2023 года.