У Раді пропонують підвищити ставки акцизу на пальне з 1 липня

Нові ставки акцизного податку на пальне можуть суттєво зрости в Україні вже з 1 липня. Про це йдеться в законопроєкті №9348, текст якого з'явився на сайті Верховної Ради.

Як зазначається в пояснювальній записці, на сьогодні значно нижча ставка акцизного податку на скраплений газ робить цей продукт значно привабливішим для споживача в порівнянні з бензином. Своєю чергою, на сьогодні ринок скрапленого газу є імпортозалежним.

Водночас наявні нафтопереробні потужності України спроможні забезпечувати внутрішній ринок бензинів в повному обсязі.

Тож, законопроєктом пропонується вирівняти перекос між ставками акцизного податку між бензином, дизпаливом та скрапленим газом. Вирівнювання має відбутися шляхом підвищення ставок.

Проєктом пропонується встановити такі ставки акцизного податку:

для бензинів – 175 євро за 1000 літрів,

дизельне пальне – 175 євро за 1000 літрів,

газ скраплений – 129,5 євро за 1000 літрів.

Як очікує автор законопроєкту, член парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Мар’ян Заблоцький, такі ставки попутно забезпечать надходження до державного бюджету у розмірі 6,4 млрд грн щомісяця, що на 1,2 млрд грн більше порівняно зі ставками чинної редакції Податкового кодексу.

Починаючи з 30 вересня 2022 року тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, але не довше ніж до 1 липня 2023 року, запроваджено такі ставки акцизного податку:

на бензини моторні, важкі дистиляти – 100,00 євро за 1000 літрів;

на біодизель і його суміші, а також на паливо моторне альтернативне – 100,00 євро за 1000 літрів,

на скраплений газ, бутан, ізобутан – 52 євро за 1000 літрів.

Крім того, на сьогодні діють зміни щодо податку на додану вартість. Законом було установлено ставку ПДВ в розмірі 7 % на операції з увезення на митну територію України та операції з постачання на митній території України окремих видів пального й нафтопродуктів. Термін дії вказаної ставки ПДВ (7 %) обмежено періодом дії воєнного стану, але не довше ніж до 1 липня 2023 року.