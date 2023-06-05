Кто сильнее - доллар или гривна

На календаре – 5 июня. Лето в разгаре, клубника подешевела, а вместе с клубникой подешевел и наличный доллар.

Еще неделю назад столичные пункты валютообмена предлагали купить «американца» по 37,38-37,40 гривен. А на первых июньских выходных доллар в Киеве упал до 37,16-37,17 гривен за один «зеленый». Впрочем, стоит уточнить: по такой цене обменные пункты продавали именно доллар 1996-2006 года выпуска (в узких кругах называемый «белым долларом»). Доллары нового образца – 2009-2017 года выпуска (т.н. «синий доллар») – многие обменные пункты уже больше месяца продают дороже «белого» на несколько копеек. При этом размер наценки колеблется в зависимости от текущего спроса и наглости тех или иных обменок.

(Как видим, Нацбанк «выключил» табло у обменок и, похоже, успокоился. На явные нарушения в виде разных курсов на разные долларовые купюры привычно закрыли глаза).

Наш прогноз, что доллар на прошлой неделе не сможет преодолеть отметку 37,25 гривен, не сбылся. Причина очевидна: чем теплее становится на улице, тем сильней тают очереди у касс банковских отделений и у окошек обменок. А те немногие клиенты, которые к ним стоят, в основном сдают доллары и евро на текущие расходы. Неудивительно, что в ситуации почти полного отсутствия спроса на наличную валюту курс продолжает снижение в направлении официального. Напомним, в апреле 2023 года минимальная цена продажи доллара в Киеве составила 37,05 гривен. Вот и сейчас потенциальные покупатели валюты ждут, что цена доллара вновь вернется к этой цифре, а может даже опустится еще ниже.

Впрочем, такой оптимизм царит лишь на наличном валютном рынке. На межбанковском ни дня не проходит без интервенций Национального банка, который продает валюту для удовлетворения импортеров. На прошлой неделе объем проданных НБУ долларов вновь вырос и составил 468,95 млн долларов. Ситуация удерживается под контролем исключительно благодаря поступающей из-за рубежа финансовой помощи. Объем продаваемой экспортерами валюты остается на низком уровне, и особых подвижек в лучшую сторону пока не видно.

Так что вопрос «Кто сильнее – доллар или гривна» на данном этапе не стоит. Гривна ситуативно выигрывает и у своего заокеанского оппонента, и у евро. Однако причина происходящего не в ее силе, а в сложившихся обстоятельствах, а также установленных Национальным банком валютных ограничениях, которые и позволяют «заморозить» официальный курс на одном уровне и попутно – давить на рыночный курс в сторону его снижения.

Возможные экономические последствия в результате «пробуксовки» работы т.н. «зернового коридора» пока не оказывают никакого воздействия на валютный рынок, т.к. недостачу любых сумм на межбанке уже привычно покрывает Нацбанк.

Что будет с долларом в ближайшие дни? Доллар будет расти или падать?

В настоящий момент предпосылок для разворота тренда на укрепление гривны нет. Поэтому аналитики портала «Курс Украины» предполагают, что на этой неделе снижение ценников на наличный доллар и евро в Украине продолжится. Правда, из-за того, что разница между официальным и рыночным курсами уже существенно сократилась, это снижение вряд ли будет существенным и долгим. Предполагается, что диапазон недельных колебаний курса наличного доллара установится в пределах 37,00-37,50 гривен.

При приближении цены наличного доллара к отметке 37,00 спрос на него вырастет, и доллар снова может незначительно подорожать. Но вряд ли на этой неделе превысит отметку 37,50 гривен.