Хто сильніший – долар чи гривня

На календарі – 5 червня. Літо в розпалі, полуниця подешевшала, а разом із полуницею подешевшав і готівковий долар.

Ще тиждень тому столичні пункти валютообміну пропонували купити "американця" по 37,38-37,40 гривень. А на перших червневих вихідних долар у Києві впав до 37,16-37,17 гривень за один зелений. Втім, варто уточнити: за такою ціною обмінні пункти продавали саме долар 1996-2006 випуску (у вузьких колах званий «білим доларом»). Долари нового зразка – 2009-2017 року випуску (т.зв. «синій долар») – багато обмінних пунктів уже більше місяця продають дорожче за «білий» на кілька копійок. При цьому розмір націнки коливається в залежності від поточного попиту та зухвальства тих чи інших обмінок.

(Як бачимо, Нацбанк «вимкнув» табло в обмінок і, схоже, заспокоївся. На явні порушення у вигляді різних курсів на різні доларові купюри звично заплющили очі).

Наш прогноз, що долар минулого тижня не зможе подолати позначку 37,25 гривень, не справдився. Причина очевидна: чим тепліше стає на вулиці, тим сильніше тануть черги біля кас банківських відділень та біля віконець обмінок. А та невелика кількість клієнтів, які до них стоять, переважно здають долари та євро на поточні витрати. Не дивно, що у ситуації майже повної відсутності попиту на готівкову валюту курс продовжує зниження у напрямі офіційного. Нагадаємо, у квітні 2023 року мінімальна ціна продажу долара у Києві склала 37,05 гривень. Ось і зараз потенційні покупці валюти чекають, що ціна долара знову повернеться до цієї цифри, а може, навіть опуститься ще нижче.

Втім, такий оптимізм панує лише на готівковому валютному ринку. На міжбанківському день не проходить без інтервенцій Національного банку, який продає валюту для задоволення імпортерів. Минулого тижня обсяг проданих НБУ доларів знову зріс і становив 468,95 млн доларів. Ситуація утримується під контролем виключно завдяки фінансовій допомозі, що надходить з-за кордону. Обсяг валюти, що продається експортерами, залишається на низькому рівні, і особливих зрушень на краще поки не видно.

Тож питання «Хто сильніший – долар чи гривня» на цьому етапі не стоїть. Гривня ситуативно виграє і у свого заокеанського опонента, і в євро. Однак причина того, що відбувається не в її силі, а в обставинах, що склалися, а також встановлених Національним банком валютних обмеженнях, які й дозволяють «заморозити» офіційний курс на одному рівні і попутно – тиснути на ринковий курс у бік його зниження.

Можливі економічні наслідки внаслідок «пробуксування» роботи т.зв. «зернового коридору» доки впливають на валютний ринок, адже нестачу будь-яких сум на міжбанку вже звично покриває Нацбанк.

Що буде з доларом найближчими днями? Долар зростатиме чи падатиме?

На даний момент передумов для розвороту тренду на зміцнення гривні немає. Тому аналітики порталу «Курс України» припускають, що цього тижня зниження цінників на готівковий долар та євро в Україні продовжиться. Щоправда, через те, що різниця між офіційним та ринковим курсами вже суттєво скоротилася, це зниження навряд чи буде суттєвим та довгим. Передбачається, що діапазон тижневих коливань курсу готівкового долара встановиться у межах 37,00-37,50 гривень.

При наближенні ціни готівкового долара до позначки 37,00 попит на нього зросте, і долар знову може трохи подорожчати. Але навряд чи цього тижня перевищить 37,50 гривень.