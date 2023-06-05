"Зерновой коридор": РФ возобновила регистрацию флота, но с нарушениями

РФ 4 июня зарегистрировала 2 входящих судна, которые были заявлены к участию в зерновой инициативе в тот же день, что противоречит принятым правилам инспектирования судов, которые предусматривают, что в первую очередь проверку проходят те, которые дольше всего находятся в ожидании, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Таким образом, россияне проигнорировали необходимость инспектирования 56 судов, которые уже длительное время (некоторые более 3 месяцев) ожидают в территориальных водах Турции на вход в украинские порты.

Регистрация входящего флота российской стороной в Совместном координационном центре (СКЦ) осуществляется ограниченно, а логика выбора судов для регистрации является непонятной и непрозрачной. Никаких критериев по количеству и очередности выбора судов для регистрации российская сторона не называет, фактически осуществляя выбор судов для инспекции по собственному усмотрению. Это максимально усложняет планирование работы для всех участников зерновой инициативы" , — заявили в министерстве.

Отмечается, что инспекционный план на сегодня предусматривает 9 инспекций (3 - на вход, 6 - на выход). Но обычно россияне выполняют не более половины из согласованного ими же плана, говорят в Мининфраструктуры.

"Так, среднесуточное количество инспекций в мае составляло только 3 судна в сутки, а проверки флота не проводились с 1 июня из-за блокирования Россией регистрации новых судов. Такие действия россиян делали невозможным составление инспекционного плана.

Сейчас в очереди в территориальных водах Турции ожидают инспекцию 67 судов, из которых 58 - идут под загрузку в украинские порты, а 9 - уже загружены продовольствием" , — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что РФ уже более месяца продолжает блокировать суда в порт "Южный", чем грубо нарушает условия зерновой инициативы. За прошедшую неделю из портов "Одесса" и "Черноморск" было отправлено только 8 судов с 400 тысячами тонн продовольствия.