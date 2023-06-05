"Зерновий коридор": РФ відновила реєстрацію флоту, але з порушеннями

РФ 4 червня зареєструвала 2 вхідних судна, які були заявлені до участі в зерновій ініціативі в той же день, що суперечить прийнятим правилам інспектування суден, які передбачають, що першочергово перевірку проходять ті, які найдовше знаходяться в очікуванні, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Таким чином, росіяни проігнорували необхідність інспектування 56 суден, що вже тривалий час (деякі понад 3 місяці) очікують у територіальних водах Туреччини на вхід в українські порти.

Реєстрація вхідного флоту російською стороною в Спільному координаційному центрі (СКЦ) здійснюється обмежено, а логіка вибору суден для реєстрації є незрозумілою та непрозорою. Жодних критеріїв щодо кількості і черговості вибору суден для реєстрації російська сторона не називає, фактично здійснюючи вибір суден для інспекції на власний розсуд. Це максимально ускладнює планування роботи для всіх учасників зернової ініціативи" , - заявили в міністерстві.

Зазначається, що інспекційний план на сьогодні передбачає 9 інспекцій (3 - на вхід, 6 - на вихід). Але зазвичай росіяни виконують не більше половини з погодженого ними ж плану, кажуть в Мінінфраструктури.

"Так, середньодобова кількість інспекцій в травні становила тільки 3 судна на добу, а перевірки флоту не проводились з 1 червня через блокування Росією реєстрації нових суден. Такі дії росіян унеможливлювали складання інспекційного плану.

Наразі в черзі в територіальних водах Туреччини очікують на інспекцію 67 суден, з яких 58 - йдуть під завантаження в українські порти, а 9 - вже завантажені продовольством" , - йдеться у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що РФ вже понад місяць продовжує блокувати судна до порту "Південний", чим грубо порушує умови зернової ініціативи. За минулий тиждень з портів "Одеса" та "Чорноморськ" було відправлено тільки 8 суден з 400 тисячами тонн продовольства.