Российские добровольцы заявили, что ликвидировали на Белгородщине полковника ВС РФ
В "Русском добровольческом корпусе" и легионе "Свобода России" заявили, что на территории Белгородской области ликвидировали гвардии полковника ВС РФ Андрея Стесева, сообщает Украинская правда.
"В ходе совместной операции сил РДК и ЛСР на территории Белгородской области был ликвидирован военнослужащий ВС РФ гвардии полковник Стесев Андрей Васильевич", — говорится в заявлении.
В "Свободе России" это подтвердили и добавили, что Стесев был старший оперативной группировки Белгород". Также они опубликовали удостоверение личности якобы Андрея Стесева.
"Он погиб в стрелковом бою, как офицер с оружием в руках, но нужно признать, что эти руки по локоть в крови.
Он и его подчиненные по его приказу систематически терроризировали население Белгородской области, нарушали их права и свободы. Ранее Стесев убивал мирных жителей в Чечне, Югославии, Абхазии и на территории Украины", — заявили российские добровольцы.