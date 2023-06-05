Российские добровольцы заявили, что ликвидировали на Белгородщине полковника ВС РФ

В "Русском добровольческом корпусе" и легионе "Свобода России" заявили, что на территории Белгородской области ликвидировали гвардии полковника ВС РФ Андрея Стесева, сообщает Украинская правда.

"В ходе совместной операции сил РДК и ЛСР на территории Белгородской области был ликвидирован военнослужащий ВС РФ гвардии полковник Стесев Андрей Васильевич" , — говорится в заявлении.

В "Свободе России" это подтвердили и добавили, что Стесев был старший оперативной группировки Белгород". Также они опубликовали удостоверение личности якобы Андрея Стесева.

Фото: t.me/legionoffreedom

"Он погиб в стрелковом бою, как офицер с оружием в руках, но нужно признать, что эти руки по локоть в крови.