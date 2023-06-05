"РДК" і "Свобода Росії" заявили, що ліквідували на Бєлгородщині полковника ЗС РФ
В "Російському добровольчому корпусі" і легіоні "Свобода Росії" заявили, що на території Бєлгородської області ліквідували гвардії полковника ЗС РФ Андрія Стесєва, повідомляє Українська правда.
"Під час спільної операції сил РДК і ЛСР на території Бєлгородської області було ліквідовано військовослужбовця ЗС РФ гвардії полковника Стесєва Андрія Васильовича", — йдеться в заяві.
В "Свободі Росії" заявили, що "спільною групою Легіону "Свобода Росії" і РДК було вбито полковника Стесєва Андрія Васильовича, старшого оперативного угруповання Бєлгород". Також вони опублікували посвідчення особи начебто Андрія Стесєва.
"Він загинув у стрілецькому бою, як офіцер зі зброєю в руках, але потрібно визнати, що ці руки по лікоть у крові.
Він і його підлеглі за його наказом систематично тероризували населення Бєлгородської області, порушували їхні права і свободи. Раніше Стесєв убивав мирних жителів у Чечні, Югославії, Абхазії та на території України", — заявили російські добровольці.