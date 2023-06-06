ОВА: На правобережье Херсонщины под водой – 1335 домов

На правобережье Херсонщины под водой оказались по меньшей мере 1335 домов.﻿﻿ Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает Украинская правда.

"На этот час известно о 1335 домах на правобережье, которые оказались под водой; на левом берегу частично затоплены Песчаное, Старая Збуровка, Казачьи Лагеря, Кардашинка, Крынки, Голая Пристань и Олешки. Полностью затоплены Корсунка и Днепряне" , — сообщил он.

По состоянию на 18:00 эвакуировали 1364 человека, из микрорайона Остров (в Херсоне - ред.), что позади, эвакуировали 1221 горожанина.