ОВА: На правобережжі Херсонщини під водою – 1335 будинків

На правобережжі Херсонщини під водою опинились щонайменше 1335 будинків.﻿﻿ Про це заявив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє Українська правда.

"На цю годину відомо про 1335 будинків на правобережжі, які опинились під водою; на лівому березі частково затоплені Піщане, Стара Збурівка, Козачі Лагері, Кардашинка, Кринки, Гола Пристань та Олешки. Повністю затоплені Корсунка та Дніпряни" , — повідомив він.

Станом на 18:00 евакуювали 1364 людини, з мікрорайону Острів (в Херсоні - ред.), що позаду, евакуювали 1221 містянина.