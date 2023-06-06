ОВА: На правобережжі Херсонщини під водою – 1335 будинків
На правобережжі Херсонщини під водою опинились щонайменше 1335 будинків. Про це заявив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє Українська правда.
"На цю годину відомо про 1335 будинків на правобережжі, які опинились під водою; на лівому березі частково затоплені Піщане, Стара Збурівка, Козачі Лагері, Кардашинка, Кринки, Гола Пристань та Олешки. Повністю затоплені Корсунка та Дніпряни", — повідомив він.
Станом на 18:00 евакуювали 1364 людини, з мікрорайону Острів (в Херсоні - ред.), що позаду, евакуювали 1221 містянина.