Вода из-за подрыва Каховской ГЭС может стать непригодной – Минздрав

Авария на Каховской ГЭС повлекла затопление кладбищ, свалок, уборных и т.д. Из-за этого вода может оказаться непригодной для употребления, сообщают в Министерстве здравоохранения.

Причиной тому химикаты, удобрения и возбудители инфекционных болезней, которые попадут в реку вследствие ее разлива на значительную территорию.

Как отмечают в Минздраве, на местах специалисты Центра контроля и профилактики болезней уже отбирают пробы воды из водоемов и колодцев и т.д.

По прогнозам специалистов, следующие 3-5 дней из-за стремительного падения уровня воды ожидается мор рыбы в Херсонской области и на подтопленных районах в Запорожье.

Поэтому собирать и употреблять такую рыбу в любом виде запрещено, ведь есть риск заболевания ботулизмом.

Чтобы обезопасить себя, следует придерживаться следующих правил:

✅ Пить только бутылированную или привозную воду.

✅ Воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд не следует брать из реки и колодца.

✅ Помните, что водопровод предназначен для технических целей.

✅ Дополнительно обеззараживайте воду, прежде чем использовать ее для питья, приготовления блюд, мытья фруктов, овощей и посуды.

Помните, что кипячение не лишает воду химического загрязнения!

✅ Откажитесь от продуктов, подтопленных водой (даже от консервации).

✅ Подвергайте все продукты термической обработке (варка, жарка, запекание).

✅ Тщательно мойте руки с мылом.

✅ Не одевайте загрязненные при подтоплении вещи без предварительной стирки и дезинфекции.

В Минздраве отмечают, что в ряде областей Украины формируют запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций.

Если у вас появляются следующие симптомы:

боли в животе;

рвота;

диарея;

повышенная температура и т.д.

В таком случае следует немедленно обратиться к врачу.