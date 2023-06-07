Вода из-за подрыва Каховской ГЭС может стать непригодной – Минздрав
Авария на Каховской ГЭС повлекла затопление кладбищ, свалок, уборных и т.д. Из-за этого вода может оказаться непригодной для употребления, сообщают в Министерстве здравоохранения.
Причиной тому химикаты, удобрения и возбудители инфекционных болезней, которые попадут в реку вследствие ее разлива на значительную территорию.
Как отмечают в Минздраве, на местах специалисты Центра контроля и профилактики болезней уже отбирают пробы воды из водоемов и колодцев и т.д.
По прогнозам специалистов, следующие 3-5 дней из-за стремительного падения уровня воды ожидается мор рыбы в Херсонской области и на подтопленных районах в Запорожье.
Поэтому собирать и употреблять такую рыбу в любом виде запрещено, ведь есть риск заболевания ботулизмом.
Чтобы обезопасить себя, следует придерживаться следующих правил:
✅ Пить только бутылированную или привозную воду.
✅ Воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд не следует брать из реки и колодца.
✅ Помните, что водопровод предназначен для технических целей.
✅ Дополнительно обеззараживайте воду, прежде чем использовать ее для питья, приготовления блюд, мытья фруктов, овощей и посуды.
Помните, что кипячение не лишает воду химического загрязнения!
✅ Откажитесь от продуктов, подтопленных водой (даже от консервации).
✅ Подвергайте все продукты термической обработке (варка, жарка, запекание).
✅ Тщательно мойте руки с мылом.
✅ Не одевайте загрязненные при подтоплении вещи без предварительной стирки и дезинфекции.
В Минздраве отмечают, что в ряде областей Украины формируют запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций.
Если у вас появляются следующие симптомы:
- боли в животе;
- рвота;
- диарея;
- повышенная температура и т.д.
В таком случае следует немедленно обратиться к врачу.