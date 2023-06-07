Вода через аварію на Каховській ГЕС може стати непридатною – МОЗ

Вода через аварію на Каховській ГЕС може стати непридатною – МОЗ
Фото: Рixabay

Аварія на Каховській ГЕС спричинила затоплення кладовищ, сміттєзвалищ, вбиралень тощо. Через це вода може стати непридатною для споживання, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.

Причиною тому є хімікати, добрива та збудники інфекційних хвороб, які потраплять у річку внаслідок її розливу на значну територію.

Як зазначають у МОЗ, на місцях фахівці Центру контролю та профілактики хвороб вже відбирають проби води з водойм та криниць тощо. 

За прогнозами фахівців, наступні 3-5 днів через стрімке падіння рівня води очікується мор риби на Херсонщині та на підтоплених районах на Запоріжжі.

Тому збирати та вживати таку рибу у будь-якому виді заборонено, адже є ризик захворювання на ботулізм.

Щоб убезпечити себе, варто дотримуватись наступних правил:

Пити тільки бутильовану або привізну воду.

Воду для приготування їжі і господарських потреб не варто брати з річки та криниці.

Пам'ятайте, що водопровід призначений для технічних цілей.

Додатково знезаражуйте воду перед тим, як використовувати її для пиття, приготування страв, миття фруктів, овочів та посуду.

Пам’ятайте, що кип’ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення!

Відмовтеся від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації).

Піддавайте всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання).

Ретельно мийте руки з милом.

Не одягайте речі, які були забруднені під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.

У МОЗ зазначають, що в низці областей Україні формують запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій. 

Якщо у вас проявляються такі симптоми:

  • болі в животі;
  • блювота;
  • діарея;
  • підвищена температура тощо.

У такому випадку варто негайно звернутися до лікаря.

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