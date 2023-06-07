Документы для аренды машины

Если вы планируете путешествие, приехали в новый город по делам или просто отдали собственный автомобиль в ремонт, стать мобильным и независимым от прихотей общественного транспорта вам поможет прокат авто Киев.

Арендовать машину достаточно легко и быстро. Это удобная и доступная по цене услуга. Но, как и у любого другого платного сервиса, у нее есть свои особенности оформления. Чтобы иметь возможность оформить прокат авто документы должны быть собраны и предоставлены в автопрокатную фирму в соответствии с ее требованиями.

Когда предоставлять документацию?

Если у вас появилась необходимость арендовать автотранспорт, сделать это достаточно легко, выполнив несколько простых действий:

Выбрать автомобиль. Это можно сделать двумя способами: приехать лично в автопрокат и выбрать среди тех машин, которые стоят на его автомобильной площадке, или зайти на сайт компании и подобрать необходимую модель из каталога. Выбор авто зависит от цели, для которой оно арендуется, от необходимых технических характеристик и от бюджета, который имеет арендатор. Подписание договора. Основной документ аренды автомобиля – это договор, но для его составления необходимы документы, подтверждающие личность арендатора и его право на управление транспортными средствами. Они предоставляются лично в офисе компании либо предварительно отправляются на электронную почту. После проверки предоставленной информации данные клиента вносятся в договор, и он подписывается обеими сторонами. Соглашение необходимо иметь всегда с собой до истечения срока его действия и возвращения машины ее владельцу. Оплата. После подписания договора необходимо оплатить услуги в соответствии с тарифами автопроката и оставить залог. Оплату можно вносить наличными или рассчитываться банковской картой. Залог на карте блокируется на срок аренды. Когда машина возвращается в автопрокат, залоговая сумма разблокируется в полном объеме за минусом штрафов, которые были получены во время аренды.

Предоставление документации является важным этапом при составлении договора аренды. Именно она подтверждает право арендатора водить автомобиль и арендовать его. Обычно прокат могут оформить только те лица, которым уже исполнился 21 год и есть более 2 лет водительского стажа за плечами.

Чтобы сэкономить, можно забронировать автомобиль заранее. Так вы не только получите скидку в размере 10-20% от стандартной стоимости, а и будете иметь гарантию, что сможете ездить именно на той модели, которая вам нужна. При бронировании онлайн нужно будет предоставить сканкопии документов в автопрокатную компанию. Они отправляются на электронный адрес или через социальные сети.

Аренда машины какие документы нужны

Многие ошибочно считают, что для проката нужен большой список справок и удостоверений. На самом деле их всего 2:

Паспорт или ID-карта. Они подтверждают личность и возраст водителя. Водительские права. Они подтверждают стаж и наличие необходимой категории вождения.

Некоторые автопрокаты указывают обязательное наличие банковской карты. Она позволяет подтвердить платежеспособность клиента и необходима для блокирования залога. Но оплата вполне может вноситься и наличными.

Теперь вы знаете, как осуществляется аренда машины какие документы нужны для этого и на каком этапе они предъявляются. Надеемся, что эта информация будет для вас полезной и позволит арендовать транспорт в любом прокате без задержек и проблем.