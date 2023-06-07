Документи для оренди машини

Якщо ви плануєте подорож, приїхали в нове місто у справах або просто віддали власний автомобіль у ремонт, стати мобільним і незалежним від примх громадського транспорту вам допоможе прокат авто Київ.

Орендувати машину досить легко і швидко. Це зручна і доступна за ціною послуга. Але, як і у будь-якого іншого платного сервісу, у неї є свої особливості оформлення. Щоб мати можливість оформити прокат авто, документи мають бути зібрані та надані в автопрокатну фірму відповідно до її вимог.

Коли надавати документацію?

Якщо у вас з'явилася необхідність орендувати автотранспорт, зробити це досить легко, виконавши кілька простих дій:

Вибрати автомобіль. Це можна зробити двома способами: приїхати особисто до автопрокату та обрати серед тих машин, які стоять на його автомобільному майданчику, або зайти на сайт компанії та підібрати необхідну модель з каталогу. Вибір авто залежить від мети, для якої воно орендується, від необхідних технічних характеристик і від бюджету, який має орендар.

Підписання договору. Основний документ оренди автомобіля - це договір, але для його укладання необхідні документи, що підтверджують особу орендаря та його право на керування транспортними засобами. Вони надаються особисто в офісі компанії або попередньо надсилаються на електронну пошту. Після перевірки наданої інформації дані клієнта вносяться в договір, і він підписується обома сторонами. Угоду необхідно мати завжди з собою до закінчення терміну її дії та повернення машини її власнику.

Оплата. Після підписання договору необхідно оплатити послуги відповідно до тарифів автопрокату і залишити заставу. Оплату можна вносити готівкою або розраховуватися банківською картою. Застава на картці блокується на термін оренди. Коли машина повертається в автопрокат, заставна сума розблокується в повному обсязі за мінусом штрафів, які були отримані під час оренди.

Надання документації є важливим етапом під час складання договору оренди. Саме вона підтверджує право орендаря водити автомобіль та орендувати його. Зазвичай прокат можуть оформити тільки ті особи, яким уже виповнився 21 рік і є понад 2 роки водійського стажу за плечима.

Щоб заощадити, можна забронювати автомобіль заздалегідь. Так ви не тільки отримаєте знижку в розмірі 10-20% від стандартної вартості, а й матимете гарантію, що зможете їздити саме на тій моделі, яка вам потрібна. При бронюванні онлайн потрібно буде надати сканкопії документів в автопрокатну компанію. Вони надсилаються на електронну адресу або через соціальні мережі.

Оренда машини які документи потрібні

Багато хто помилково вважає, що для прокату потрібен великий список довідок і посвідчень. Насправді їх усього 2:

Паспорт або ID-картка. Вони підтверджують особу і вік водія. Водійські права. Вони підтверджують стаж і наявність необхідної категорії водіння.

Деякі автопрокати вказують обов'язкову наявність банківської картки. Вона дає змогу підтвердити платоспроможність клієнта і необхідна для блокування застави. Але оплата цілком може вноситися і готівкою.

Тепер ви знаєте, як здійснюється оренда машини, які документи потрібні для цього і на якому етапі вони пред'являються. Сподіваємося, що ця інформація буде для вас корисною і дасть змогу орендувати транспорт у будь-якому прокаті без затримок і проблем.