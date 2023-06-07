Большинство укрытий в Киеве остаются недоступными – комиссия

Комиссия по проверке укрытий Киева уже проверила 73% от общего фонда укрытий столицы, из которых треть оказалась непригодна. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

"Проверено 3,382 объекта, что составляет 73% от общего фонда укрытий Киева. Абсолютное большинство укрытий остаются без свободного доступа.

По состоянию укрытий. 35% от проверенных не пригодны для эксплуатации, 65% технически пригодны" , - заявил министр.

Камышин отметил, что остается значительным перечень замечаний к технически пригодным укрытиям. В целом результаты он назвал "неутешительными".