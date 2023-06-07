Більшість укриттів у Києві залишаються недоступними – комісія

Комісія з перевірки укриттів Києва вже перевірила 73% від загального фонду укриттів столиці, з яких третина виявилася непридатною. Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин.

"Перевірено 3,382 об'єкти, що становить 73% від загального фонду укриттів Києва. Абсолютна більшість укриттів залишаються без вільного доступу.

За станом укриттів. 35% перевірених не придатні для експлуатації, 65% технічно придатні" , - заявив міністр.

Камишин зазначив, що залишається значним перелік зауважень до технічно придатних укриттів. Загалом результати він назвав "невтішними".