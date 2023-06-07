Генштаб: россияне пытались наступать на трех направлениях, но безуспешно

7 июня российские войска пытались вести наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях, а также атаковали Марьинку, однако их попытки провалились.

Об этом говорится в вечернем своде Генерального штаба ВСУ.

В течение суток противник нанес 28 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 21 боевое столкновение.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Стрелочной Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Леоновка Черниговской области; Нововасиловка, Волфин, Рожковичи, Волковка, Яблоновка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Мороховец, Тернова, Старица, Волчанск, Гатище, Покаляне, Бударки, Землянки, Зарубинка, Чугуновка и Милово на Харьковщине.

На Купянском направлении в течение суток противник нанес авиационные удары в районе Кисловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Каменка, Тополе, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Кондрашовка, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское - Луганской.

В Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Нанес авиационных ударов возле Ямполевки, Белогоровки, Северска, Звоновки, Спорного, Веселого и Никифоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия по направлениям Орехово-Василовки, Ивановского и Северного, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Дилиевка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Александро-Шультино, Белая Гора, Торецк, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник предпринял неудачную попытку наступления в районе Авдеевки. В то же время враг нанес авиационных ударов в пределах этого населенного пункта. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 9 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиаудару в районе Красногоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись Острому, Максимилианивке, Георгиевке, Марьинке, Победе, Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки и Шахтерского. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Золотая Нива и Времовка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Новополя Донецкой области и Ольговского и Полтавки в Запорожье. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Новоселка, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Берислав, Веселое, Токаревка, Садовое, Белозерка Херсонской области и города Херсон.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Украинские военные уничтожили 4 вражеских разведывательных БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 пункта управления, 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 состава боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 1 радиолокационную станцию противника.