Украина и ООН договорились об эвакуации на оккупированном Левобережье

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и кооординатор системы ООН в Украине Дениз Браун договорились, что организация немедленно сформирует группы для оказания гуманитарной помощи и эвакуации людей на оккупированных территориях на Левом берегу Днепра при условии, что Россия предоставит доступ и гарантии безопасности, сообщает Европейская правда.

На встрече Кулеба отметил направление ООН гуманитарной помощи на пострадавшие территории после подрыва россиянами Каховской ГЭС. В то же время было отмечено, что масштаб разрушений и страданий, причиненных гражданам и животным, требует качественно иного реагирования.

По итогам встречи согласовано, что ООН безотлагательно увеличит объемы помощи и направит дополнительные силы в Херсонскую и другие пострадавшие области.

Кроме того, договорено, что ООН немедленно сформирует в Запорожье и Херсоне группы, которые будут направлены на пострадавшие оккупированные территории Левобережья для оказания гуманитарной помощи и эвакуации людей при условии обеспечения безопасного проезда на оккупированные территории с подконтрольной правительству Украины территории.

Кулеба заверил ООН в том, что Украина предоставляет все гарантии безопасности ООН для выполнения гуманитарных операций во всей зоне поражения.

Стороны договорились, что упомянутые подразделения ООН отправятся в пораженные зоны на временно оккупированных территориях с наших территорий, как только Россия предоставит доступ и гарантии безопасности.

Сейчас Организация Объединенных Наций ожидает предоставления указанных гарантий от российской стороны и доступа к оккупированным территориям, пострадавшим в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Ранее в четверг Кулеба выразил ожидания, что после проведенной работы с представителями ООН и Международного комитета Красного Креста члены этих организаций будут развернуты в зоне бедствия после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС. Зеленский подчеркнул, что несмотря на то, что трагедия произошла в ночь на 6 июня, ни ООН, ни Красного Креста "там нет", хотя они "должны первыми спасать жизни", поскольку именно для этого и были созданы эти структуры.