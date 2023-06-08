Подтопление на Херсонщине: количество погибших в Олешках возросло

В оккупированной российскими войсками Олешковской общине в результате подтопления погибли по меньшей мере девять человек, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил мэр Олешек Евгений Рыщук в эфире национального телемарафона.

"Уже к этому часу буквально выловили уже 8 тел. Мы видим, что это будут не последние жертвы" , — сказал он.

Он уточнил, что уже подтверждены девять случаев гибели жителей Олешковской общины из-за затопления.

Ранее российские военные обстреляли Херсон и населенные пункты в Херсонском районе во время эвакуации местного населения из-за подтопления.