Підтоплення на Херсонщині: кількість загиблих в Олешках зросла

В окупованій російськими військами Олешківській громаді внаслідок підтоплення загинули щонайменше дев'ять людей, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив мер Олешок Євген Рищук в ефірі національного телемарафону.

"Вже до цієї години буквально виловили вже 8 тіл. Ми бачимо, що це будуть не останні жертви" , — сказал он.

Він уточнив, що вже підтверджено дев'ять випадків загибелі жителів Олешківської громади через затоплення.

Раніше повідомлялося, що російські військові обстріляли Херсон та населені пункти у Херсонському районі під час евакуації місцевого населення через підтоплення.