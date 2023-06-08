Підтоплення на Херсонщині: кількість загиблих в Олешках зросла
В окупованій російськими військами Олешківській громаді внаслідок підтоплення загинули щонайменше дев'ять людей, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив мер Олешок Євген Рищук в ефірі національного телемарафону.
"Вже до цієї години буквально виловили вже 8 тіл. Ми бачимо, що це будуть не останні жертви", — сказал он.
Він уточнив, що вже підтверджено дев'ять випадків загибелі жителів Олешківської громади через затоплення.
Раніше повідомлялося, що російські військові обстріляли Херсон та населені пункти у Херсонському районі під час евакуації місцевого населення через підтоплення.