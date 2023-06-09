Россияне сознались, что ГЭС взорвала они - перехват СБУ
Служба безопасности перехватила разговор оккупантов, в котором они рассказывают, что Каховскую ГЭС взорвала российская диверсионная группа.
"Захватчики хотели шантажировать Украину подрывом дамбы и устроили техногенную катастрофу на юге нашего государства", - говорится в сообщении СБУ.
"Там не они (Украина, - ред.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали", - рассказывает российский военный.
Далее оккупант описывает последствия этой катастрофы, которые пытаются скрыть в России: повышение уровня воды, затопление территорий и разрушения