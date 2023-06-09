Россияне сознались, что ГЭС взорвала они - перехват СБУ

Служба безопасности перехватила разговор оккупантов﻿, в котором они рассказывают, что Каховскую ГЭС взорвала российская диверсионная группа.

"Захватчики хотели шантажировать Украину подрывом дамбы и устроили техногенную катастрофу на юге нашего государства" , - говорится в сообщении СБУ.

"Там не они (Украина, - ред.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали" , - рассказывает российский военный.

Далее оккупант описывает последствия этой катастрофы, которые пытаются скрыть в России: повышение уровня воды, затопление территорий и разрушения