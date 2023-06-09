Росіяни зізналися, що ГЕС підірвала вони - перехоплення СБУ

Служба безпеки перехопила розмову окупантів, у якій вони розповідають, що Каховську ГЕС підірвала російська диверсійна група.

"Загарбники хотіли шантажувати Україну підривом греблі та влаштували техногенну катастрофу на півдні нашої держави", - йдеться у повідомленні СБУ.

"Там не вони (Україна, - ред.) довбанули. Там наша диверсійна група. Вони хотіли цією дамбою лякати. Пішло не за планом, а більше, ніж вони планували" , - розповідає російський військовий.

Далі окупант описує наслідки цієї катастрофи, які намагаються приховати в Росії: підвищення рівня води, затоплення територій та руйнування