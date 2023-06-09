Федоров рассказал подробности обстрела окупантов на Арабатской стрелке

Украинские военные уничтожили группу оккупантов на Арабатской Стрелке в Геническом районе.﻿ Детали обстрела сообщил Мелитопольский городской голова Иван Федоров, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

"Рашисты захватили сотни баз отдыха на побережье Азовского моря, однако курорт не задался. Даже 100+ километров от линии фронта не помогают врагу спрятаться от хлопка" , - сообщил Мелитопольский городской голова.

По его словам, удар ВСУ пришелся прямо по столовой оккупантов.

"По уточненной информации на Арабатской Стрелке в Геническом районе не выдержали стены столовой на захваченной базе отдыха "Экспресс". Упали прямо во время трапезы военных Росгвардии" , - добавил он.

Федоров также отметил, что количество ликвидированных оккупантов несравнимо больше, чем количество "скорых", которые не успевают их вывозить.

Ранее сообщалось, что оккупанты подверглись обстрелам на побережье Азовского моря. Как заявляют оккупанты, удар был нанесен якобы британскими ракетами Storm Shadow.