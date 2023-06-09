Федоров розповів подробиці обстрілу окупантів на Арабатській стрілці

Українські військові знищили групу окупантів на Арабатській Стрілці у Генічеському районі.﻿ Деталі обстрілу розповів Мелітопольський міський голова Іван Федоров, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

"Рашисти захопили сотні баз відпочинку на узбережжі Азовського моря, проте курорт не задався. Навіть 100+ кілометрів від лінії фронту не допомагають ворогу сховатися від бавовни" , - повідомив Мелітопольський міський голова.

За його словами, удар ЗСУ прийшовся просто по їдальні окупантів.

"За уточненою інформацією на Арабатській Стрілці у Генічеському районі не витримали стіни їдальні на захопленій базі відпочинку "Експрес". Впали прямо під час трапези військових Росгвардії" , - додав він.

Федоров також зазначив, що кількість ліквідованих окупантів незрівнянно більше, ніж кількість "швидких", які не встигають їх вивозити.

Раніше повідомлялося, що окупанти зазнали обстрілів на узбережжі Азовського моря. Окупанти заявили, що удару було завдано нібито британськими ракетами Storm Shadow.