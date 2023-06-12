ВСУ освободили Сторожевое в Донецкой области
Вооруженные силы Украины освободили село Сторожевое Донецкой области, которое находилось в оккупации с марта 2022 года.
"Одесские морпехи в рамках контрнаступательных действий освободили село Сторожевое Донецкой области, которое находилось в оккупации с марта 2022 года.
В результате зачистки населенного пункта было уничтожено около полусотни рашистов, четверо взяты в плен. Сегодня государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю", - сообщила 35 отдельная бригада морской пехоты им. контрадмирала Михаила Остроградского.
Защитники опубликовали видео из освобожденного населенного пункта.