ЗСУ звільнили Сторожове у Донецькій області

Збройні сили України звільнили село Сторожове Донецької області, яке перебувало в окупації з березня 2022 року.

"Одеські морпіхи в рамках контрнаступних дій звільнили село Сторожове Донецької області, яке перебувало в окупації з березня 2022 року.

Внаслідок зачистки населеного пункту було знищено близько півсотні рашистів, четверо взято в полон. Сьогодні державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю" , - повідомила 35-а окрема бригада морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського.

Захисники опублікували відео зі звільненого населеного пункту.