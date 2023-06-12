Украина недовольна субсидиями польским фермерам
Субсидии, которые Польша предоставила своим аграриям в ответ на рост экспорта зерна из Украины, не соответствуют правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, со ссылкой на Reuters, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Ранее польское правительство утвердило помощь сельскому хозяйству Польши в размере 10 млрд злотых (2,4 млрд долларов), чтобы помочь ее фермерам конкурировать с избытком зерна из Украины, который якобы накопился в Польше.
"Эти субсидии выходят далеко за рамки того, что разрешено правилами ВТО", - сказал Качка на конференции Международного совета по зерну (IGC) в Лондоне, отметив, что они могут стать источником торговых проблем по всему миру.
Польша была одним из самых решительных сторонников Киева после вторжения России в феврале 2022 года, однако проблема зерна вызвала напряженность в польском правительстве, которое полагается на поддержку сельских жителей.
Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия стали альтернативными транзитными маршрутами для украинского зерна, компенсировав снижение экспорта через черноморские порты страны после вторжения.
Однако миллионы тонн зерна поступили в эти страны, что привело к снижению цен для местных фермеров и побудило их соответствующие правительства в одностороннем порядке ввести запреты на импорт украинских продуктов питания.
Запрет на импорт из Украины
Европейский союз 2 мая достиг соглашения, позволяющего пяти странам запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника (90% импорта из Украины), разрешив при этом транзит на экспорт в другие страны, в том числе в другие страны ЕС.
Европейская комиссия, которая курирует торговую политику ЕС, заявляет, что запреты будут сняты к середине сентября, и к этому времени она ожидает улучшений в доставке зерна из Украины и через страны транзита.
"Мы не видим фактического негативного влияния на внутренние рынки этих государств и интенсивно работаем с ЕС над тем, как обеспечить бесперебойную работу всех торговых путей", - сказал Качка.
Он добавил, что торговые проблемы, вызванные войной, "приводят к предположениям, спекуляциям и несправедливой торговой практике, (когда) на самом деле торговля является ключевым фактором, который может стабилизировать рынки".
ЕС либерализовал весь импорт из Украины на первые 12 месяцев с июня 2022 года, чтобы помочь Киеву отразить вторжение России. В прошлом месяце он согласился продлить приостановку тарифов еще на год.