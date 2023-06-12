Украина недовольна субсидиями польским фермерам

Субсидии, которые Польша предоставила своим аграриям в ответ на рост экспорта зерна из Украины, не соответствуют правилам Всемирной торговой организации (ВТО).﻿ Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, со ссылкой на Reuters, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Ранее польское правительство утвердило помощь сельскому хозяйству Польши в размере 10 млрд злотых (2,4 млрд долларов), чтобы помочь ее фермерам конкурировать с избытком зерна из Украины, который якобы накопился в Польше.

"Эти субсидии выходят далеко за рамки того, что разрешено правилами ВТО" , - сказал Качка на конференции Международного совета по зерну (IGC) в Лондоне, отметив, что они могут стать источником торговых проблем по всему миру.

Польша была одним из самых решительных сторонников Киева после вторжения России в феврале 2022 года, однако проблема зерна вызвала напряженность в польском правительстве, которое полагается на поддержку сельских жителей.

Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия стали альтернативными транзитными маршрутами для украинского зерна, компенсировав снижение экспорта через черноморские порты страны после вторжения.

Однако миллионы тонн зерна поступили в эти страны, что привело к снижению цен для местных фермеров и побудило их соответствующие правительства в одностороннем порядке ввести запреты на импорт украинских продуктов питания.

Запрет на импорт из Украины

Европейский союз 2 мая достиг соглашения, позволяющего пяти странам запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника (90% импорта из Украины), разрешив при этом транзит на экспорт в другие страны, в том числе в другие страны ЕС.

Европейская комиссия, которая курирует торговую политику ЕС, заявляет, что запреты будут сняты к середине сентября, и к этому времени она ожидает улучшений в доставке зерна из Украины и через страны транзита.

"Мы не видим фактического негативного влияния на внутренние рынки этих государств и интенсивно работаем с ЕС над тем, как обеспечить бесперебойную работу всех торговых путей" , - сказал Качка.

Он добавил, что торговые проблемы, вызванные войной, "приводят к предположениям, спекуляциям и несправедливой торговой практике, (когда) на самом деле торговля является ключевым фактором, который может стабилизировать рынки".

ЕС либерализовал весь импорт из Украины на первые 12 месяцев с июня 2022 года, чтобы помочь Киеву отразить вторжение России. В прошлом месяце он согласился продлить приостановку тарифов еще на год.