Україна незадоволена субсидіями польським фермерам

Субсидії, які Польща надала своїм аграріям у відповідь на зростання експорту зерна з України, не відповідають правилам Світової організації торгівлі (СОТ).﻿ Про це заявив заступник міністра економіки України Тарас Качка, з посиланням на Reuters, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Раніше польський уряд затвердив допомогу сільському господарству Польщі у розмірі 10 млрд. злотих (2,4 млрд. доларів), щоб допомогти її фермерам конкурувати з надлишком зерна з України, який нібито накопичився в Польщі.

"Ці субсидії виходять далеко за межі того, що дозволено правилами СОТ" , - сказав Качка на конференції Міжнародної ради із зерна (IGC) у Лондоні, зазначивши, що вони можуть стати джерелом торгових проблем у всьому світі.

Польща була одним із найрішучіших прихильників Києва після вторгнення Росії у лютому 2022 року, проте проблема зерна викликала напруженість у польському уряді, який покладається на підтримку сільських мешканців.

Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія та Словаччина стали альтернативними транзитними маршрутами для українського зерна, компенсувавши зниження експорту через чорноморські порти країни після вторгнення.

Проте мільйони тонн зерна надійшли до цих країн, що призвело до зниження цін для місцевих фермерів та спонукало їх відповідні уряди в односторонньому порядку запровадити заборони на імпорт українських продуктів харчування.

Заборона імпорту з України

Європейський союз 2 травня досяг угоди, що дозволяє п'яти країнам заборонити внутрішні продажі української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника (90% імпорту з України), дозволивши при цьому транзит на експорт до інших країн, у тому числі до інших країн ЄС.

Європейська комісія, яка займається торговельною політикою ЄС, заявляє, що заборони будуть зняті до середини вересня, і до цього часу вона очікує на покращення в доставці зерна з України та через країни транзиту.

"Ми не бачимо фактичного негативного впливу на внутрішні ринки цих держав та інтенсивно працюємо з ЄС над тим, як забезпечити безперебійну роботу всіх торговельних шляхів" , - сказав Качка.

Він додав, що торговельні проблеми, викликані війною, "приводять до припущень, спекуляцій та несправедливої торговельної практики, (коли) насправді торгівля є ключовим фактором, який може стабілізувати ринки".

ЄС лібералізував весь імпорт із України на перші 12 місяців із червня 2022 року, щоб допомогти Києву відобразити вторгнення Росії. Минулого місяця він погодився продовжити зупинення тарифів ще на рік.