Оккупанты теряют позиции на флангах на Бахмутском направлении, — Сырский

Украинские военные продолжают оборонную операцию на Бахмутском направлении. Об этом сообщил﻿ командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

"Силы обороны продолжают оборонную операцию на Бахмутском направлении. Наши воины продвигаются вперед, враг теряет позиции на флангах" , — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что украинские военные продвинулись на Бахмутском направлении на расстояние от 250 до 700 метров.

По данным британской разведки, во время боев за Бахмут Донецкой области российские оккупационные войска теряли по одному человеку на каждые 48 см захваченной территории