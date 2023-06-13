Окупанти втрачають позиції на флангах на Бахмутському напрямі, — Сирський

Українські військові продовжують оборонну операцію на Бахмутському напрямі. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

"Сили оборони продовжують оборонну операцію на Бахмутському напрямку. Наші воїни просуваються вперед, ворог втрачає позиції на флангах" , - йдеться у повідомленні у його Telegram-каналі.

Напередодні повідомлялося, що українські військові просунулися на Бахмутському напрямку на відстань від 250 до 700 метрів.

За даними британської розвідки, під час боїв за Бахмут Донецької області російські окупаційні війська втрачали по одній людині на кожні 48 см захопленої території