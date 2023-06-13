В Украине ликвидирован российский генерал

Российские СМИ заявили о якобы ликвидации в Украине начальника штаба 35-й общевойсковой армии ВС РФ генерал-майора Сергея Горячева, сообщает Украинская правда.

Подтверждения этой информации нет. Министерство обороны России этого не комментировало.

Оккупанты сообщают, что Горячев, который возглавлял штаб 35-й общевойсковой армии РФ, погиб в результате ракетной атаки.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан сообщил, что в ночь на 13 июня воины ВСУ "отминусовали" Горячева и еще ряд старших офицеров штаба 35-й общевойсковой армии РФ.

Горячев возглавлял российский контингент в Приднестровье, командовал военной базой в Таджикистане, а также учебным центром в Хабаровске.