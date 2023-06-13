В Україні ліквідовано російського генерала

Російські ЗМІ заявили про нібито ліквідацію в Україні начальника штабу 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячева, повідомляє Українська правда.

Підтвердження цієї інформації немає. Міністерство оборони Росії цього не коментувало.

Окупанти повідомляють, що Горячов, який очолював штаб 35-ї загальновійськової армії РФ, загинув унаслідок ракетної атаки.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан повідомив, що в ніч на 13 червня воїни ЗСУ "відмінусували" Горячева та ще ряд старших офіцерів штабу 35-ї загальновійськової армії РФ.

Горячов очолював російський контингент у Придністров'ї, командував військовою базою в Таджикистані, а також навчальним центром у Хабаровську.