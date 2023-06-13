Два крупных зернотрейдера Viterra и Bunge объявили о слиянии

Крупные агропромышленные компании Bunge и Viterra проведут слияние в рамках сделки стоимостью $8,2 млрд. Об этом говорится в сообщении Bunge, сообщает Новое время.

"Слияние Bunge и Viterra создаст инновационную глобальную агрокомпанию, способную удовлетворить потребности все более сложных рынков и лучше обслуживать фермеров и конечных потребителей" , — говорится в сообщении.

Сделка будет оплачена акциями и денежными средствами. Акционеры Viterra получат около 65,6 млн акций Bunge на общую сумму порядка $6,2 млрд и примерно $2 млрд денежными средствами. То есть доля акций и денежных выплат составят примерно 75% и 25% соответственно. Также Bunge примет на себя долговые обязательства Viterra на сумму $9,8 млрд.

Также Bunge намерена выкупить собственные акции на $2 млрд. Компания намерена начать программу buyback «как можно быстрее в зависимости от рыночных условий и правил SEC. Ожидается, что выкуп акций закончится в течение 18 месяцев после окончания слияния.

Сделку планируют завершить в середине 2024 года, она должна получить разрешения со стороны регулирующих органов и акционеров Bunge.

После ее закрытия акционерам Viterra будет принадлежать 30% объединенной компании и 33% после окончания buyback.

Нынешний главный исполнительный директор Bunge Грег Хекман возглавит объединенную компанию.

О том, что крупные зернотрейдеры Viterra и Bunge ведут переговоры о слиянии стало известно в мае этого года. Тогда отмечалось, что эта сделка может изменить лидеров среди мировых торговцев зерном.